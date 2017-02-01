01.02.2017 10:48:22

Egeli firmalara İnovaLİG 2017'ye davet

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin uluslararası yönetim danışmanlığı firması A.T. Kearney ile işbirliğinde gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve şirketlerin inovasyon yetkinliklerini yarıştıracakları İnovaLİG 2017 başvuruları başladı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Egeli firmaları İnovaLİG 2017'ye katılmaya ve inovasyon karnelerini almaya davet etti. İnovaLİG 2017 başvuruları, 30 Nisan tarihine kadar www.inovalig.com adresinden y

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin uluslararası yönetim danışmanlığı firması A.T. Kearney ile işbirliğinde gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve şirketlerin inovasyon yetkinliklerini yarıştıracakları İnovaLİG 2017 başvuruları başladı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Egeli firmaları İnovaLİG 2017'ye katılmaya ve inovasyon karnelerini almaya davet etti. İnovaLİG 2017 başvuruları, 30 Nisan tarihine kadar www.inovalig.com adresinden yapılabilecek.İnovaLİG 2017 bu yıl 4. kez düzenlenecek. 2016 yılında İnovaLİG'e 761 firma başvururken, başvuruların 115 tanesi Egeli firmalardan oluşmuştu. 2015 yılında İnovaLİG'e başvuran Egeli firma sayısı ise 55'ti. Egeli firmaların İnovaLİG'e başvuruları 2016 yılında yüzde 110 oranında rekor artış göstermişti. Ege Bölgesi en fazla başvurunun yapıldığı ikinci bölge olmuştu. İnovaLİG ile şirketlerin hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarıştığını, hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, inovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirmesinin ve kıyas analizi raporunun ücretsiz olarak sunulacağını ifade etti. İhracatçı firmaların hem inovasyon gelişimlerini görmesi, hem de inovasyon alanında edinilen tecrübeye ortak olmaları için İnovaLİG 2017'ye ücretsiz olarak katılmaları çağrısında bulunan Ünlütürk, "Türkiye'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği 142.6 milyar dolarlık ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payı 4.7 milyar dolar. Yüksek teknolojili ürünler ihracatta yüzde 3.3'lük dilimle temsil ediliyor. Bu oranı en az yüzde 25'e çıkarmamız gerekiyor. Bunun için İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım yetkinliklerimizi geliştirecek programlara katılmalı ve disiplinli bir şekilde çalışmalıyız. İnovaLİG 2017'ye İnovasyon konusunda ilerlemek isteyen tüm Egeli firmalarımızın başvurusunu bekliyoruz" diye konuştu.Ege İhracatçı Birlikleri'nin etkinliklerinin inovasyon, Ar-Ge ve tasarım üçlüsü üzerine kurulduğu bilgisini paylaşan Ünlütürk sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye İnovasyon Haftası'nın ilk Anadolu buluşması olan Türkiye İnovasyon Haftası İzmir etkinliğini 3 yıldır yoğun bir katılımla düzenliyoruz. Gıda Ar-Ge Proje Pazarını bu yıl 4. kez düzenlemek üzere hazırlıklarımızı başlattık. EİB Moda Tasarım Yarışmamız 12 yaşına girdi. Türkiye'de deri sektöründe tek tasarım yarışması olan Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışmamızı ise bu yıl 7. defa düzenleyeceğiz. Türk ihracatçıların inovatif ürünlerinin pazarlaması için ise 2017 yılı içinde 10 tane uluslararası fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu üstlendik. Sektörel ticaret heyeti organizasyonlarımızı da programlıyoruz."