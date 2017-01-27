27.01.2017 11:41:30

Egeli doğaltaş ihracatçıları yeni rakip olarak İtalyanları seçti

Türk doğaltaş ihracatçıları yeni rakip olarak İtalyan meslektaşlarını seçti. Türk doğaltaş ihracatçıları dünya piyasalarında fiyatta rekabet etmek yerine işlenmiş ürün üretip kalite ve tasarımla rekabet edecek. Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırıp 2023 hedeflerini tutturacak.

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Türk doğaltaş ihracatçıları yeni rakip olarak İtalyan meslektaşlarını seçti. Türk doğaltaş ihracatçıları dünya piyasalarında fiyatta rekabet etmek yerine işlenmiş ürün üretip kalite ve tasarımla rekabet edecek. Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırıp 2023 hedeflerini tutturacak.Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu'nda, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve İzmir İtalyan Ticaret Odası işbirliğinde 22-26 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen "İtalya Ticaret Heyeti Organizasyonu"na katılan Türk doğaltaş ihracatçıları İtalyan doğaltaş sanayicilerinin üretim ve pazarlama metotlarını yerinde görme fırsatı buldu.Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 1980 sonrasında Türkiye'nin dünya doğaltaş sektörüne güçlü bir oyuncu olarak girmesi sonrasında İtalyanların Türk doğaltaş sanayicileri ile fiyat yönünden rekabet edemediği için uç ürün olarak tabir edilen işlenmiş ve katma değeri yüksek ürün ihracatına yöneldiğini, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin de aynı yolu izlemesi gerektiğini kaydetti.İtalya'da mermer ocaklarını, mermer fabrikalarını ve mermer fabrikaları için makine üreten tesisleri gezdiklerini anlatan Kaya, "İtalya Ticaret Heyeti Organizasyonu"na İzmir'den, Denizli'den, Antalya'dan, Burdur'dan, Sivas'tan, Ankara'dan katılan Türk doğaltaş sektörünün güçlü firmalarının temsilcileri İtalyan meslektaşlarımızın tasarım ve Ar-Ge ile mermere kattıkları katma değeri yerinde görmüş oldular. Meslektaşlarımızın hepsi bundan sonraki süreçte Türk doğaltaşını daha katma değerli ihraç etmek için motive oldu. Bu tür organizasyonları doğaltaş ihracatçılarımızın talepleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığımızla işbirliğinde devam ettireceğiz" diye konuştu.Hüseyin Arslan: "İşlenmiş ürünlere yöneleceğim"İtalya Ticaret Heyeti Organizasyonu davetini aldığında İtalyanların uç ürün işleme tekniklerini görme, mermer ocaklarındaki üretim metotlarını yerinde inceleme amacıyla katılmaya karar verdiğini belirten Arslanlar Marble Yöneticisi Hüseyin Arslan, İtalya Ticaret Heyeti Organizasyonu'nun çok verimli geçtiğini ikili iş görüşmelerinde kontak kurduğu bir firma ile ticarete başlamak üzere olduklarını, İtalya Ticaret Heyeti sonrasında mermerde işlenmiş ürün üretimine yoğunlaşma kararı aldığını söyledi.Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" adlı URGE projesine de katıldıklarını anlatan Arslan, "Makine teçhizatlarının nihai ürünü nasıl yapacağını biliyoruz. Mermerde ebatlı ürünlerin dışında nasıl uç ürün üretebiliriz. O konuya yoğunlaşmalıyız. Mevcut ürünlerde rekabetten dolayı fiyat düşüyor o nedenle nihai tüketiciye işlenmiş ürün satmalıyız. Bir evin yüzde 2-3'ü mermer, bu oranı yüzde 30'a çıkarabiliriz. Mobilya kaplamalarda, merdivenlerde, banyo, mutfak zemin kaplamalarında, mermerin dayanıklılığını arttırarak cephe kaplamasında kullanılabilir" şeklinde konuştu.Mustafa Gökçen Uğur; "Güçlü iç piyasa, yüksek ihracat"İtalya'da doğaltaş kültürünün yerleştiğini gözlemledikleri bilgisini aktaran Dursun Marble Genel Müdürü Mustafa Gökçen Uğur, İtalya'nın iç piyasanın güçlülüğünün, ihracatta İtalyanların elini güçlendirdiğini, tasarıma yoğunlaşarak işlenmiş ürün üretimini üst seviyeye çıkaran İtalya'nın doğaltaş sektörünün 7.5 milyar dolar yıllık ihracat rakamına ulaştığını anlattı.Türkiye'nin 2 milyar dolar ihracat rakamının iç piyasasının güçlendirilerek ve işlenmiş ürün ihraç ederek 2023 yılı hedeflerine ulaşılabileceğini savunan Uğur, "Biz de ucuz olsun da nasıl olursa olsun mantığı var. İtalyanlar daha katma değerli mal satıyor. Mermerinin kıymetini biliyor. Türk firmaları olarak fiyatta değil kalitede rekabet etmeliyiz. Biz fiyatta rekabet ediyoruz. Benim ürünüm İtalyanın ürününden kaliteli. Biz kaliteyi yakaladık. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri dışında Avustralya, Rusya, Polonya, Güney Afrika, Romanya, Cezayir, Japonya gibi yeni pazarlara açılmalıyız. Bu ülkelere Ticaret Heyeti Organizasyonları olmalı" dedi.Dursun Marble Genel Müdürü Mustafa Gökçen Uğur, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya'nın son derece yapıcı yaklaşımıyla bürokratik engellerin aşılmasında çok önemli bir misyon üstlendiğini sözlerine ekledi.Celil Kılınç; "Mermerlerini piyasaya kontrollü sunuyorlar"Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için Ticaret Heyeti organizasyonlarının çok önemli olduğuna işaret eden İonic Stone Genel Müdürü Celil Kılıç, İtalyanların mermerlerini piyasaya sunarken kontrollü olarak sürdüklerini, taşlarının değerini düşürmediklerini anlattı."Öğrenmenin yaşı yok" diyen Kılıç, İtalya Ticaret Heyeti Organizasyonu'na bilgi dağarcıklarını geliştirmek ve İtalyanların doğaltaş üretim ve pazarlamasını nasıl yaptığını görmek için katıldıklarını, Türkiye'de olmayan galeri sistemi mermer ocağı ziyaretiyle söyledi. Denizli'de bej mermer üretimi yaptıklarını ifade eden Kılıç, "İspanya Levantina bölgesi crama marfil adı verilen bizim mermerlerimizin muadili bir mermer üretimi yapıyor. Dünya piyasalarında bizim rakibimiz, üretim teknikleri çok gelişmiş durumda. Ekonomi Bakanlığı sayesinde fabrika ve ocaklarını ziyaret edebilirsek nasıl üretim yaptıklarını görebiliriz" dedi.Ekonomi Bakanlığı'nın Ticaret Heyeti organizasyonları ve diğer destekleriyle ihracatçıların gelişimine büyük katkı sağladığını dillendiren Kılıç, her devletin bu tür destek vermediğini, İtalya Ticaret Heyeti Organizasyonu'na başkanlık eden Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı nezdinde Ekonomi Bakanlığı'na ihracatçılara verdiği destekler nedeniyle, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya'nın şahsında da Ege Maden İhracatçıları Birliği'ne verimli geçen Ticaret Heyeti Organizasyonu nedeniyle teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.Makine kredisi Eximbank'tanTürk doğaltaş ihracatçıları İtalya Ticaret Heyeti sırasında uç ürün üreten makine fabrikalarını da gezme fırsatı buldu. Doğaltaş ihracatçıları makine ekipmanlarını yenilerken finansman desteğini Eximbank sağlayacak.Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat, yeni makine yatırımı yapacak olan doğaltaş ihracatçılarına 1 yılı ödemesiz, 5 yıl düşük faizli kredi olanağı sağladıklarını belirtti.Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat, "Doğaltaş ihracatçılarımız yeni makine aldıklarında proforma faturayı getirdiklerinde Avrupa Yatırım Fonu'ndan ya da Eximbank'ın öz kaynaklarından 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli piyasa koşulların altında faiz oranlarıyla kredi kullandırıyoruz" diyerek müjde verdi.