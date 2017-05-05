05.05.2017 15:20:42

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden Çakıroğlu'nun katil zanlısı hakkında açıklama

Ege Üniversitesinde 2 sene önce iki grup arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah Semo'nun öğrenciliğinin devam ettiği haberleri üzerine Ege Üniversitesi Rektörlüğü açıklamada bulundu. Açıklamada iddiaların gerçeğe aykırı ve yasal dayanaktan yoksun olduğu belirtildi.

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Ege Üniversitesinde 2 sene önce iki grup arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah Semo'nun öğrenciliğinin devam ettiği haberleri üzerine Ege Üniversitesi Rektörlüğü açıklamada bulundu. Açıklamada iddiaların gerçeğe aykırı ve yasal dayanaktan yoksun olduğu belirtildi.Medyada çıkan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah Semo'nun öğrenciliğinin devam ettiği haberleri üzerine Ege Üniversitesi Rektörlüğü basın açıklaması yaptı. Haberlerde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah Semo'nun öğrencilikten atılma kararının kaldırıldığı iddia edilmişti. Ege Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada iddiaların gerçeğe aykırı ve yasal dayanaktan yoksun olduğu belirtilirken, "Nurullah Semo hakkında yürütülen disiplin soruşturması henüz karara çıkmamasına rağmen mevcut haberlerde Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun döneminde Nurullah Semo'ya çıkarma cezası verildiği, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu döneminde ise bu cezanın kaldırıldığı gibi bir izlenim yaratılmaktadır" denildi.Nurullah Semo hakkındaki disiplin soruşturmasını yürüten komisyon tarafından rapor tanzim edildiği ve teklifin Disiplin Kurulunda görüşülmek üzere gündeme alındığı belirtilirken açıklamada şu ifadelere yer verirdi:"Bu durum kurum kayıtlarında sabittir. Görüldüğü üzere dosya hakkında günümüze kadar verilmiş bir karar bulunmamakta olup Üniversite Yönetim Kurulunun Disiplin Kurulu sıfatıyla toplanması neticesinde karar tesis edilecektir. Ayrıca Ege Üniversitesi Rektörlüğü, soruşturma komisyonunu değiştirmemiş olup önceki dönemde görevlendirilen komisyonun verdiği teklif görüşülecektir. Diğer taraftan 30 civarında öğrenciye verilen uzaklaştırma cezaları da terör eylemi ile ilgili olmayıp bu cezaların büyük bir kısmı öğrencilerin İzmir İdare Mahkemelerine açtıkları iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı almaları neticesinde mahkeme kararı gereği kaldırılmış olup birkaç öğrencinin Üniversite Disiplin Kuruluna yaptığı itiraz ise görüntü kayıtlarının izlenmesi gerektiği yönünde kabul edilerek yeniden değerlendirme yapılması hususunda komisyona gönderilmiştir. Haberlerde yer alan iddialar gerçeğe aykırı, yasal dayanaktan yoksun, tek taraflı, hakikate ve idari işleyişe aykırı olup gerekli hukuki işlemler de başlatılmıştır."