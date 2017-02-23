24.02.2017 08:07:15

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfından Rektör Bircan'a ziyaret

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı İrfan Babacan, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı ziyaret etti

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Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı İrfan Babacan, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı ziyaret ettiEge Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı İrfan Babacan ile ADÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Reşat Kartal, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı İrfan Babacan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.Prof. Dr. Cavit Bircan'a eğitim alanında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden İrfan Babacan ise, Bircan'a plaket takdim etti.