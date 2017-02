12.02.2017 08:45:03

Ege'nin organik ürünleri görücüye çıkıyor

Dünya genelinde son yıllarda tüketici bilincinin artmasıyla yıldızı parlayan, insan sağlığına ve çevreye duyarlı organik ürünler Almanya'nın Nürnberg şehrinde 15-18 Şubat 2017 tarihleri arasında 28. kez düzenlenecek Biofach Organik Ürünler Fuarı'nda görücüye çıkıyor.Dünya'nın en büyük organik fuarı olarak kabul edilen Biofach Organik Ürünler Fuarı'nda Türkiyi Milli Katılım Organizasyonu'nu Ekonomi Bakanlığı'nın oluruyla Ege İhracatçı Birlikleri üstleniyor. Fuarda 20 Türk firması, Türkiye'nin organik ürünlerini görücüye çıkaracak.Türk organik sektörü yıllık 400 milyon dolar seviyesindeki ihracatını, uluslararası fuarlara katılarak 2023 yılında 2.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Biofach Fuarı'na Türkiye'nin ilk kez 20 firma ile Milli Katılım Organizasyonu yaptığını kaydetti.BioFach Organik Ürünler Fuarı'na 2015 yılında 13, 2016 yılında ise 16 firma ile katıldıkları bilgisini paylaşan Tarakçıoğlu, "Türkiye'den organik sektöründe önce 20 firma ile Türkiye'nin organik ürünlerini tanıtacağız, Türk ihracatçısı eskiye göre çok daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde bu fuara katılıyor, ihracatta yeni ticari bağlantılar kurma çabası içinde olacağız. Türkiye'ye güzel sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.BioFach'daki ürün teması çok geniş oldugunu dile getiren Tarakçıoğlu şöyle devam etti: "Organik gıda, ekolojik tekstil ve hazır giyim, ekolojik normlara uygun olarak üretilen; mobilya, dekorasyon malzemeleri, kağıt ve kağıt ürünleri, bahçe ürünleri, tarımsal ve hayvansal ürünler, deri ürünleri, takı-mücevherat, el işleri, hediyelik eşyalar, müzik enstrümanları, servis hizmetleri ve mesleki basın ve birlikleri içermektedir. Teknik çevre koruma hareketleri, ekolojik enerji sistemleri ve ekolojik yapı teknikleri bu kapsamın dışında."Ege İhracatçı Birlikleri'nin 1998'den beri BioFach Fuarı'nın Milli Katılım Organizasyonlarını yaptığını sözlerine ekleyen Tarakçıoğlu, "1998 yılında 53 ülkeden 1267 firma katılırken fuar giderek büyüdü ve 2016 yılında fuara 129 ülkeden 2.544 firma katıldı. Ziyaretçi sayısı ise 53 ülkeden 20 bin 500 kişiden 124 ülkeden 48 000'lere ulaştı. Katılımcı ülkeler arasında ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer alırken, Çin, Hindistan ve Kuzey Amerika'dan da her sene artan sayıda katılım gerçekleşiyor" diyerek sözlerine son verdi.Organik ürünler pazarı 72 milyar doları geçtiOrganik tarım tüm dünyada hızla gelişmekte ve günümüzde 120'den fazla ülkede uygulanmakta. Dünya genelinde organik gıda ve gıda dışı ürün üretim alanı, miktarı ve global ticaret hacmi her geçen yıl artıyor.Pek çok ülkedeki organik tarım alanının payı giderek artış gösterirken, sertifikasız olarak çok daha fazla ülkede organik tarım yapıldığı tahmin ediliyor.Dünya çapında yapılan en son araştırmalara göre yaklaşık 31 milyon hektar alanda organik tarım yapılıyor ve organik olarak yönetilen çiftliklerin sayısı yaklaşık 634 bin. Bu veriler araştırmanın yapıldığı ülkelerdeki toplam tarımsal alanın yaklaşık yüzde 0,7'sini oluşturuyor.Tarıma ayrılmış alanlar itibariyle Avustralya, Arjantin, AB, ABD, Kanada, Hindistan öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkelerarası dünya organik ürün ticaret hacmi, gıda-dışı ürünler de dahil olmak üzere 72 milyar doları aşmış durumda. ABD'de satışa sunulan toplam organik ürün ticaret hacmi 40 milyar dolara dayanmışken, Avrupa Birliği'nde organik ürünlerin satış değeri 22,2 Milyar Euro düzeyine ulaşmış durumda. Dünya genelinde gıda güvenliği ve güvenilirliği, karbon ayak izi konularında giderek yaygınlaşan bilinçlenme, tarımsal üretimde yaygınlaşan zirai ilaçlar, GDO gibi etkenlerin de etkisi ile ortaya çıkan soru işaretleri ve kaygıları ABD, AB başta olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan hemen her ülkede tüketicilerin tercihlerine etki eder hale geldi.