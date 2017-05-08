08.05.2017 18:37:40

'Ege'nin Hazinesi' çocuk oyunu ile zeytini tanıtacaklar

Ayvalık ilçesinde BENGİ Projesi kapsamında 'Ege'nin Hazinesi' adlı çocuk oyunu zeytin ağaçlarının altında sahneye taşınıyor.

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Ayvalık ilçesinde BENGİ Projesi kapsamında "Ege'nin Hazinesi" adlı çocuk oyunu zeytin ağaçlarının altında sahneye taşınıyor.Ayvalık Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de dahil edildiği proje kapsamında; Ahmet Sucu'nun öncülüğünde; Yasemin Akbaş'ın yazdığı, Sahir Erdinç'in de resimlediği zeytinin öyküsünü anlatan "Ege'nin Hazinesi" adlı masal kitabı, oyun yazarı Ayşe Tosunoğlu tarafından ana okulu öğrencilerinin rol alacağı bir çocuk oyunu olarak uyarlandı. Zeytin ağacının ve zeytinin yağa dönüşümüne ait serüveninin anlatılacağı çocuk oyununun Ayvalık başta olmak üzere İzmir'de Olivtech - Zeytin, Zeytinyağı Fuarı, İstanbul'da EMİTT Fuarı'nda ve bölgede zeytin sektörü ile ilgili organizasyonlarda sahnelenmesinin planlandığı öğrenildi.Ayvalık Kaymakamlık makamında; proje sahibi Ayşe Tosunoğlu'nun yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve projenin ana sponsoru Özgün Zeytincilik'in sahibi Ahmet Sucu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ahmet Sucu, kendisine ait firmasının sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Ege'nin Hazinesi" adını taşıyan kitabı Yazar Yasemin Akbaş'ın kaleme aldığını, Sahir Erdinç'in de resimlediğini ve bu kitabı bastırarak, zeytin ağacı ve zeytinin gelecek nesillere tanıtılıp sevdirilmesi için ücretsiz olarak dağıttıklarını anlattı.Geçtiğimiz günlerde Ayşe Tosunoğlu'nun bu masal kitapçığını oyunlaştırmak istediğini ve bu oyunu ana okulu öğrencileriyle sahneleme istediğini söylediğinde heyecanlandığını anlatan Ahmet Sucu, "Bunun üzerine ortak bir proje hazırladık. Bu projeyi Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi yetkililerine anlattık. Çok hoşlarına gitti ve onlarda projeye destek olacaklarını belirtiler. Şimdi ise biz; bir masal kitabıyken, çocuk oyunu haline dönüşen kitabı anaokulu öğrencileriyle, İzmir'de Olivtech - Zeytin, Zeytinyağı Fuarı, İstanbul'da EMİTT Fuarı'nda ve Ayvalık'ta da her yıl düzenlenen Hasat Şenlikleri'nde zeytin ağaçlarının altında sergileyeceğiz. Oyun sergilenirken; ata arabaları, eşekler, yanan ateşlerin içinde pişmiş ekmekler olacak ve böylelikle çocuklarımızın zeytin ağaçlarını sevmeleri ve gelecekte de bu ağaçları korumaları yönünde eğitici bir rol üstleneceğiz" dedi.