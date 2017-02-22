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Ege'nin başkanları turizmde yetki istedi
23.02.2017 06:20:03

Ege'nin başkanları turizmde yetki istedi

Ege'nin turizm kentlerinin önde gelen belediye başkanları, iki yıldır kötü geçen sezonun büyük darbe vurduğuna dikkat çekerek yerel yönetimlere turizm planlamasında yetki verilmesini istedi.

Ege'nin turizm kentlerinin önde gelen belediye başkanları, iki yıldır kötü geçen sezonun büyük darbe vurduğuna dikkat çekerek yerel yönetimlere turizm planlamasında yetki verilmesini istedi.

GL Platform tarafından Kuşadası- Efes Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ege Bölgesi 2. Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nın (Aegean Hosttech) ilk gününe Egeli belediye başkanları damga vurdu. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın da dinleyiciler arasında yer aldığı "Kriz Yönetiminde Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütlerinin Turizm Sektörüne Destek Mekanizmaları" konulu panele katılan farklı siyasi partiden başkanlar, turizmi düzenleyen yasaların yeniden ele alınarak yerel yönetimlere yetki verilmesi çağrısı yaptı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı da olan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un oturum başkanlığını yaptığı panelde konuşan Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, turizmde krizin dışında olağan bir dönem yaşansa dahi, "Sürdürülebilir" turizm için yerel yönetimlerin elinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KRİZDEN ÇIKIŞIN YOLU YENİDEN YAPILANMA

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı sektörün son krizlerle ciddi bir şekilde etkilendiğini tüm kesimlerin bildiğine dikkat çekerek, yetki karmaşasının öncelikle çözülmesi gerektiğini söyledi. Kayalı, Kuşadası Belediyesi olarak yine bir turizm kenti olan Selçuk ile "Turizm Birliği" kurmak istediklerini, ancak Kuşadası Aydın'a ve Selçuk da İzmir'e bağlı olduğu için bunu yapamadıklarını ifade etti. Turizm konusundaki yetki ve otorite dağınıklığının giderilmesinin hayati önem taşıdığını kaydeden Kayalı, turizm illeri kurulması gerektiğinin altını çizdi. Turizmde yeniden yapılanmanın krizden çıkış için "tek yol" olduğunu vurgulayan Özer Kayalı, "Turizm kentiyiz ama turizm politikalarına yön verecek ne yetkimiz var ne de gücümüz var" dedi.

OTOPARKTAN BAŞKA GELİR YOK

Selçuk'ta ören yerleri ziyaretçi sayısında yüzde 65, gelirde ise yüzde 57 oranında düşüş yaşandığına dikkat çeken Bakıcı, "Bunlar çok ciddi rakamlar. Yerel yönetimlerin gücü artırılmalı. Örneğin ören yerleri girişlerinde bizlerin aldığı pay, bir zamanlar yüzde 40'lardayken şimdi bu oran yüzde 5'e düştü. Büyükşehir yasasına tabi olan ilçelerin aldığı pay hemen hemen ise hiç yok. Yani bizim ören yerleri girişinden, müzelerden elde ettiğimiz gelir yok. Sadece buralardaki otoparklardan gelir elde etmeye çalışıyoruz. Turizmde daha ileriye gidebilmek için yerel yönetimlerin elinin güçlü olması lazım" dedi.

"TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZ TURİZM"

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da aynı fikirde olduğunu belirterek "Yerel idarelere, turizm planlamalarının önünü açabilecek çok fazla yetki verilmeli. Çünkü bizim tek geçim kaynağımız turizm" dedi. Çeşme'den örnek veren Dalgıç, "Termal turizmden bahsediyoruz, ancak suyun yönetiminin kimin tarafından olacağı, yerel yönetimin ne kadar işin içinde olacağı belli değil. Kuyu açsanız başınıza bela alırsınız. Bu konunun acil çözülmesi yazım. Planlama gerekiyor ve bunun için de yerel yönetimlerin elinin güçlendirilmesi şart" diye konuştu.

"UMUDU KAYBETMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da ilçenin krizi hafif atlatan şansı turizm merkezlerinden olduğuna dikkat çekti. Turizm kentlerinin tanıtıma ağırlık vermesi gerektiğini bunun da bütçeyle olabileceğini ifade eden Kocadon, "Turizm, krize çabuk girer çabuk çıkar, umudu kaybetmeden çalışıyoruz. Bodrumun bütçesini turizmin tanıtımında yetkim olduğu kadar kullanıyorum. Tanıtıma yönelik para harcamaktan çekinmeyin, aksi halde ayakta kalamazsınız" dedi. Turizmin beklenen faydayı sağlayabilmesi için yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğünü vurgulayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da sürdürülebilir turizmin en çok yerel yönetimlere bağlı olduğunu, bunun için yetkinin gerektiğini belirtti.

SEKTÖR DE YENİDEN YAPILANMA İSTEDİ

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de turizmi yeniden yapılandırmak ve rehabilite etmenin bugün için en önemli misyon olduğunu ifade etti.. Oturum Başkanı Batur, turistik kentlerin belediye başkanlarının, şehirlerin tanıtımı için yurtdışına çıkışlarında İçişleri Bakanlığı tarafından izin almaları gerektiğini hatırlatarak, en azından bu konuda kolaylık sağlanması yönünde de talepleri olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel de turizmde "dijitalleşmenin" önemine dikkat çekti. Her cep telefonun birer "turist" olduğunu ifade eden Yücel, "Geçen yıl dünyada turizme yönelik toplam satışın yüzde 15.5'i cep telefonları üzerinden gerçekleşti. Bu da 96 milyar dolarlık bir meblağ tutuyor. 2020'de bu yüzde 27'leri bulacak. Bu alana yatırım yapılması lazım" dedi. Panelin ardından katılımcılara plaket verildi.
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