20.02.2017 09:35:22

Ege'nin başkanları turizm zirvesinde

Ege'de turizm sektörünün nabzı Kuşadası'nda atacak. Çeşme, Bodrum, Selçuk, Kuşadası, Edremit belediye başkanları ve sektör temsilcileri, yaz sezonu öncesi 'Turizm Sektör Toplantısı'nda biraraya gelecek.

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Ege'de turizm sektörünün nabzı Kuşadası'nda atacak. Çeşme, Bodrum, Selçuk, Kuşadası, Edremit belediye başkanları ve sektör temsilcileri, yaz sezonu öncesi "Turizm Sektör Toplantısı"nda biraraya gelecek.Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde 22-25 Şubat 2016 arasında düzenlenecek Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı (Aegean Hosttech), sayesinde turizmin kalbi Kuşadası'nda atacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen firma ile uluslararası katılımcılar, kış ortasında bir kez daha turizm ateşini yakacak.GL Platform tarafından düzenlenen fuar kapsamında Ege'de sektörün sorunları masaya yatırılacak. Kriz yönetiminde kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin sektöre yönelik destek mekanizmaları da mercek altına alınacak. Fuarın ilk günü düzenlenecek Turizm Sektör Toplantısı'nda Ege'nin turistik kentlerinin belediye başkanları, görüşlerini paylaşacak. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı da olan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un yöneteceği toplantıda, Kültür ve Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, turizmde gelinen noktayı, aldıkları önlemleri ve yapılması gerekenleri anlatacak. Toplantıda Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kuşadası Şube Başkanı Gökhan Aydın da sektör analizinde bulunacak.Dünyaca ünlü şeflerin de jüri üyesi olduğu ve katılımı nedeniyle uluslararası hale gelen Ege Şefler Şampiyonası'nın da yapılacağı fuar, turizmin en önemli ayağını oluşturan Türkiye Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği ve Türkiye Satın Alma Platformu'nun eğitim toplantılarına da ev sahipliği yapacak. Fuarda Volkan Gemici tarafından turizmde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik kontrollerin önemi konulu sunum da gerçekleştirilecek. Turizmde mesleki yeterlilik ve kalite ise Gökhan Namal tarafından anlatılacak. Fuarın en ilgi çekici konularından biri ise turizmde gıda ve misafir güvenliği ile gastronomide israf olacak. Her iki konuda da sektörün otorite olarak gördüğü Bülent Dokuzoğlu ile Vedat Yalçın, doğru bilinen yanlışları açıklayacak. Uzman Diyetisyen Ayşen Arıcan Öz ise sağlıklı yemek mutlu müşteri konseptiyle sektörde hem turizmcinin hem turistin dikkat etmesi gerekenleri anlatacak.GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, Türkiye'nin turizmin çeşitlendirilmesiyle krizlerin de önüne geçilebileceği bir ortamın yakalanabileceğini söyledi. Bunun için fuarın büyük önem taşıdığını söyleyen Ceylan, "Bu fuar, sektörün sezon öncesi son hazırlıklarını yaptığı, son uyarıların verildiği bir platform haline geldi. Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Edremit tüm bu yerler Ege turizminin en yüksek olduğu kentler ve otelinden, ulaşımına kadar binlerce işletme on binlerce esnaf bu işten geçimini sağlıyor. Tüm gözler bu zirvede olacak. 2017'nın zor olacağını hepimiz biliyoruz ama güçbirliği ile bu zorluğu daha az hasarla atlatmak da bizim elimizde. Sektör toplantısı bu güçbirliğinin ilan edildiği yer de olacak" dedi. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden de "Bu fuar aynı zamanda Ege Bölgesi'ndeki turizmci ve otelcilerin ihtiyaçlarını karşılayıp ürünlere ulaşabileceği bir platform olacak. Dolayısıyla turizmciler, Ankara, İstanbul ve Antalya'ya gitmek yerine çok yakında olan Kuşadası'na gelerek bu malzeme, ekipman ve ürünleri görebilecekler. Turizm ve otel ekipmanlarındaki gelişmeleri yakından takip edebilecekler" dedi.