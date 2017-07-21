21.07.2017 12:55:55

Ege depreminin hasarı belli oldu

Ege'de gece saat 01.31'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem, can ve mal kaybına neden oldu. Depremde biri Türk, diğeri İsveçli olmak üzere 2 kişi, 5'i ağır 80'den fazla kişide yaralandı.

Merkez üssü Gökova Körfezi'nin Bodrum ve Kos adası açıklarında yaşanan depremde İzmir'den Fethiye'ye kadar tüm sahil şeridi etkilendi. Deprem sırasında ve daha sonra 150'nin üzerinde artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 6.6 açıkladığı depremin ardından insanlar, geceyi dışarıda geçirdi.

Depremin ardından il genelinde özel ve kamu hastanelerine 358 kişi başvurdu.

Depremle birlikte gelen küçük çaplı tsunami, Bodrum'da 12 tur ve 5 balıkçı teknesini ile park halindeki 20 aracı sürükleyerek, zarara neden oldu.

50 trafonun zarar gördüğü Bodrum'da bazı kesimlerde elektrik kesintileri yaşanırken, asma tavanın kaplamasının bir bölümü çöken, duvarlarında küçük çatlaklar oluşan Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servis'i boşaltıldı.

Datça'da ise 15 ev hasar gördü.