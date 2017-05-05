06.05.2017 13:31:59

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Ege Denizi'nde son bir haftada 217 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerince, son bir haftada 217 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Faaliyetler kapsamında 28 Nisan-5 Mayıs'taki 6 göç olayından biri Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının sorumluluk sahasında, 5'i de Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıklarının sorumluluk sahasında gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıklarının sorumluluk sahalarında bulunan Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Çeşme ve Kuşadası bölgelerindeki 5 olayda 217 düzensiz göçmen göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde de Bodrum bölgesinde 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

- Karada 99 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil güvenlik ekiplerince karada tespit edilen 2 göç girişimi de jandarma birimlerine bildirilerek önlendi.

Çeşme bölgesindeki 2 olayda da sahil güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından karada tespit edilen 99 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçün engellenmesi amacıyla icra edilen faaliyetlerde, 2 arama kurtarma gemisi, 28 sahil güvenlik botu, 9 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 16 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 332 saat seyir yapıldı.

Faaliyetler kapsamında 27 helikopter ve 8 uçak sortisi ile 70 saat uçuş gerçekleştirildi, 6 Mobil Radar Timi (MORAD) tarafından 503 saat görev icra edildi.