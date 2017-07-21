21.07.2017 09:18:57

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi Muğla açıklarında 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde Yunanistan'ın Kos Adası'nda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ege Denizi Gökova Körfezi'nde saat 01.3'de 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 6.3 şiddetindeki deprem yerin 10 km altında meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Başta Bodrum, Datça ve Marmaris ve Milas ilçelerinde vatandaşlar kendini sokağa attı. Deprem sonrası vatandaşlar tedbir amacıyla geceyi sokakta geçirdi.



Deprem sonrası Bodrum Devlet Hastanesinin boşaltıldığı yönünde gelen haberler sonrası Muğla Valisi Esengül Civelek basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Civelek, "Olumsuz bir durum yok. Ancak korku ve panik nedeniyle hafif yaralanmalar var. Eski binaların duvarlarında çatlaklar olduğu bilgisi geliyor. Bu konuda hasar tespiti yapılacak. Sevindirici olan durum bu büyüklükteki bir depremde can ve mal kaybımızın olmayışı. Bodrum Devlet Hastanemizden hasta tahliyesine olduğuna ilişkin bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Hastalarımız hastanede, ancak korku ve panik nedeniyle gelen hastalarımız hastanemiz bahçesinde tedavileri yapılıyor" diye konuştu.



KOS ADASI'NDA 2 KİŞİ ÖLDÜ



Yunanistan'ın Kos Adası'ndaysa deprem nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı.



Depremin adada bir çok binaya ve limana zarar verdiği bildirildi. Bir caminin minaresi yıkıldı, büyük hasar meydana geldi. Bu arada, Kos'ta depremin ardından yerli halk ile tatilciler sokaklara döküldü. Büyük korkuya neden olan depremin ardından ilk belirlemelere göre bazı bölgelerde evler yıkılırken, Kos Marina'sının bulunduğu bölgede yollarda derin çatlaklar meydana geldi.



PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ



Depremin ardından deniz seviyesi de yükseldi. Özellikle Gümbet Mahallesi'nde park halindeki araçlar zarar gördü. Yaklaşık 60 araç yükselen su seviyesi sonrası sürüklendi. Birçok araç üst üste binerken, araç sahipleri araçlarını park ettiği alanda bulamadı.



Yetkililer su seviyesinin yükselmesini bir tsunami olarak adlandırmanın doğru olmadığını belirtirken, bunun fay hattındaki kırılma sonrası oluşan dalgalar olduğunu açıkladılar. Bu arada Gümbet Mahallesi'nde bir dere yatağında da su seviyesinin yükselmesi ile sürüklenen araçlar üst üste hasar görmüş vaziyette bulundu.



TEKNELER PARÇALANDI



Denizin yükselmesiyle dolgu alanında demirleyen tekneler parçalandı. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu iskelede, teknelerin üst üste çıktığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Bölgede bulunan iskeleler ise parçalanarak kullanılamaz hale geldi.



52 ARTÇI DEPREM



İlk depremin ardından şiddeti 2,7 ile 4,8 arasında değişin 52 artı deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesin Deprem araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre gece saat 01.31'den itibaren başlayan artı depremler nedeniyle özellikle kıyı kesimlerdeki Marmaris, Bodrum, Datça gibi ilçelerde vatandaşlar evlerine girme konusunda tereddüt yaşadıkları görüldü.