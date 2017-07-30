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30.07.2017 21:12:11
Ege'de 4.4 şiddetinde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
ege denizi
deprem
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