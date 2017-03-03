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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse Karabük'te
Esenyurt'ta baba oğulu öldüresiye gasp eden zanlı yakalandı
Köksan'a Bakan imzalı teşekkür belgesi
FETÖ soruşturmasında 10 üniversite personeli adliyeye sevk edildi
İHH'dan Bab'a un yardımı
FETÖ'nün 'Yurtta Sulh Konseyi'ndeki 5 isim Muğla'da yargılanıyor
Başkan Kadıoğlu okul müdürlerini dinledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
(Özel Haber) Vatandaşların yeni korkusu: 'nomofobi'
Başkan Karaçanta, 3'ncü Milli Kültür Şurası'na katılacak
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Efsane Murat 124 geri döndü! Modifiye yok, her şey orjinal
Murat 124'üne 200 bin TL verdiler satmadı!
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Efsane Murat 124 geri döndü! Modifiye yok, her şey orjinal
Hurda sayılabilecek 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kalıyor!
Yapılması kolay 10 pratik salih amel (1)
Yeni Şafak yazarı Taha Kılınç'ın bir sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı paylaşımda salih amelleri günümüz sosyal hayatından örneklerle güncelleyerek yayınlamış ve paylaşımı çok ilgi çekmişti. İşte o listeden 10 kolay madde...
3 Mart 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Metroya düşerseniz ne yapmanız lazım?
Gündelik hayatta asansöre binildiğinde çoğu zaman akıldan bu sorular geçer: Metroya düşünce ne yapmalı, düşen asansörden nasıl kurtulmalı? İşte böyle durumlarda yapılması gerekenler...
Kulağından öyle bir şey çıktı ki...
Talihsiz adamın kulağındaki dev böcek doktorun çabaları sonucunda çıkartıldı.
Belediye başkanının alanına park edince...
İşte yanlış yere park eden şoförlerin araçlarına olanlar...
2 Mart 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Emekliler, bugünden itibaren ödenmeye başlanacak promosyon başvurusunu banka şubesine gitmeden yapabilecek. Bunun için tek bir SMS (kısa mesaj) yeterli. İlk ödemeyi TC Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten emekliler alacak
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Başkanın denize atlaması, iskelede bulunan herkesi şaşkına çevirdi..
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Nokia 3310 yeni telefonu ile yeniden geliyor. Sağlamlığı dillere destan olan Nokia 3310 yeni modelinin nasıl olacağı merak ediliyor. Yeni Nokia 3310 özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik. İşte detaylar…
İstanbul’dan sis manzaraları
İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilginç manzaralar oluşturdu. İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesinin düşmesine de neden olan sis, renkli görüntüler oluşturdu.
Galatasaray Beşiktaş derbi maçından unutulmaz fotoğraflar
Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3. maçını da kazanamadı. Lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen Galatasaray, şampiyonluk şansını büyük ölçüde zora soktu. İşte dev derbiden unutulmaz kareler...
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