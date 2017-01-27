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Efsane Avni Aker'e veda belgeselinin galası yapıldı
28.01.2017 01:24:54

Efsane Avni Aker'e veda belgeselinin galası yapıldı

Trabzonspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Efsane Avni Aker'e Veda' belgeselinin galası yapıldı.

Trabzonspor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Efsane Avni Aker'e Veda' belgeselinin galası yapıldı.

Trabzonspor'un şampiyonluklarla dolu mazisinde önemli yeri olan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'na veda niteliği taşıyan ve Trabzonspor'un 1970'li yıllardaki zaferlerini anlatan belgesel Forum Trabzon'da Trabzonspor'un ev sahipliğinde seyircilerle buluştu.

Trabzonspor Kulübü tarafından, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sponsorluğunu üstlendiği, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı "Efsane, Avni Aker'e Veda" belgeselinin galasına, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzonspor eski başkanları Salih Erdem, Faruk Özak, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili takımın oyuncuları Yusuf Erdoğan ve Okay Yokuşlu, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, siyasi parti temsilcileri, Trabzonspor'un efsane oyuncuları ve bordo-mavili kulübün tarihinde önemli yer edinmiş isimler ve çok sayşıda davetli katıldı.

İmamoğlu, "Trabzonsporumu geri istiyorum"

Belgesele sponsor olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözlerine Trabzonspor'u efsane kılan futbolcusundan yöneticisine emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Trabzon'da spor kültürünün çok daha eski olduğunu ve bu birikimin Trabzonspor efsanesinin doğmasında vesile olduğunu belirten İmamoğlu, "Trabzonspor'u bir futbol kulübünden öte bir duygu olarak tanımlıyorum. Trabzonspor'un futbol topunun peşinde koşan bir kulüp olarak asla tanımlamadım. Bu ruhu bize aşılayan 70'lerin ruhudur, ama bu topraklarda doğmuş olan daha eski bir spor ve şehir kültürü vardır. Hepsi bir bütün olarak 70'leri doğurmuştur. Kenan İskender'inden Süha Akçay'ına, ismini hatırlayamadığım birçok rahmetli olmuş yöneticisinden futbolcusuna hepsine allah'tan rehmet diliyorum ve şimdi bizimle beraber olan futbolcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. 500 binlere yürüyen bir şehrin belediye başkanıyım ama kendimi sorumlu diye tanımlarken birinci duygum doğduğum bu topraklara olan sorumluluğum diye tanımlarım. Onu da besleyen ana damar Trabzonspor ruhudur. Belgeselde o güzel insanların bunu nasıl başardıklarını anlatacaklar bize" ifadelerini kullandı.

Eski Trabzonsporumu geri istiyorum diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, " Trabzonsporun bir karakteri vardı. Trabzonsporluların dışında Türkiye'deki bütün insanların aslında ikinci takımıydı. Ben o Trabzonspor'umu geri istiyorum. Ben bunu Trabzonspor'un taraftarı olarak yaşamak istiyorum. Trabzonspor'a dün hizmet etmiş, bugün hizmet ediyor olanlar, yarın hizmet edecek olanlar benim bu duygularıma hizmet etmeli. Burada bulunan bulunmayan tüm Trabzonsporlular da bunu istiyordur. Yöneten insanların sorumluluğu da terk etmek asla mümkün değil doğru da değil. Her birimiz bu kulübün bir neferi, bir sahibi olarak Trabzonspor'un bu duygularına sahip çıkma adına elimizden gelen görevi sorumluluğu yerine getirmemiz gerekir. Benim bir inancım vardır; Moloz'daki, Kadın Pazarı'ndaki köyden ürününü getirmiş satan bir Trabzonsporlu hanımefendi ne kadar Trabzonspor'un sahibiyse Trabzonspor kulübünün başkanı da Trabzonsporun o kadar sahibidir. Böyle bir toplumsal gücü arkasına alan bir kuvveti tekrar Türkiye'ye sevdirmeliyiz, tekrar Türkiye'nin en itibarlı ve geçerli kulübü haline getirmeliyiz. Milyonlarca Trabzonsporlunun bu konuda yapması gereken ne varsa yapmalıdır. Ben bu konuda yapacaklarımı her zaman yapacağımın sözünü huzurunuzda veriyorum. Trabzonspor'un Avni Aker'e yeterli şekilde veda edemediğini düşünüyorum. Yönetim ve divan bunun için birşey düşünmeli. Avni Aker'e böyle sıradan bir şekilde veda etmek Trabzonspor'a yakışmadı. Lütfen gereğini yapınız." isteğinde bulundu.

Bali, "Bizim soyunma odamızda bir gün bile kavga görmedim"

Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Serdan Bali ise belgeselde konuşulması gerekenleri konuştuklarını belirterek, "Belgeselde diyeceğimiz herşeyi dedik. İnşallah dediklerimizi belgeseli seyredenler ve Trabzonspor'a hizmet etmeye çalışacak dostlarımız ne dediğimizi anlarlar ve öyle hizmet ederler. Biz Trabzonspor'u beklenilmeyen 70'li yıllarda şampiyon yaptık. Ama biz top oynarken para için değil zevk için oynadık. Trabzonspor'da nereden bakarsanız 3 bin günüm geçti ve bu günler boyunca hiç kavga görmedim. Herkes birbirini sevdi ve saydı. Bu belgeselin Trabzonspor tarihine girecek önemli bir belge olduğunu düşünüyorum. Eski futbolcular olarak Ekrem İmamoğlu'a ve destek verenlere çok teşekkür ediyorum ve bunun başkaları tarafından da devam ettirilmesini diliyorum" dedi

Ahmet Çubukçu, "Nisan veya Mayıs ayında Avni Aker güzel bir şekilde veda edeceğiz"

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ise gecede yaptığı konuşmada, Trabzonspor eski yöneticisi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmaya katıldığını belirterek, "Avni Aker böyle hüzünlü ve buruk veda etmek istemiyorduk. Yönetim kurulu olarak yaptığımız değerlendirmede Nisan veya Mayıs ayında Avni Aker'e güzel bir şekilde veda etmeyi planlıyoruz. Hazırlanan belgesel kulübümüz tarihine bir belge olarak geçmiştir."dedi

Yapılan konuşmaların ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na plaket verdi. Plaket takdiminin ardından 6 ay süren ve 40 kişilik bir ekibin çalışması sonucu ortaya çıkan 88 dakika süren belgeselin izlenilmesine geçildi.

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