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Eflani, turizmden umutlu
28.12.2016 13:27:14

Eflani, turizmden umutlu

Karabük'ün 5 ilçesinden biri olan ve geçmişi orta çağa kadar uzanan Eflani ilçesi yılların verdiği yorgunluğunu üzerinden atarak çağdaş ve modernleşme yolunda kabuk kırarak değişim rüzgarı estiriyor.

Karabük'ün 5 ilçesinden biri olan ve geçmişi orta çağa kadar uzanan Eflani ilçesi yılların verdiği yorgunluğunu üzerinden atarak çağdaş ve modernleşme yolunda kabuk kırarak değişim rüzgarı estiriyor.

Eflani'de belediyecilik çok kıt imkanlarla büyük işler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, özellikle turizm açısından gelecek yıllarda Arap turistleri bölgeye çekme adına umutlu olduklarını söyledi.

Çevreci bir belediye anlayışı ile kanalizasyon ana kolektör hattı bağlantılarında istedikleri hedeflere ulaştıklar kaydeden Ertuğrul, " Geçen yıl 5 kilometre yapmıştı ve bu yılda 5 kilometre hedefimizi tamamladık. Gelecek yılda 5 kilometre hedefimiz var ve ondan sonra bütün kanalizasyon sistemi ana kolektör hattını bağlamak suretiyle atık su arıtma tesisini çalıştırarak çevreyi hiçbir şekilde kirletmeyecek şekilde atık suları geri bırakacağız. Bunun yanında geçen yıl asfalt yapım için şantiye oluşturarak araç gereçlerimizi aldık. Deneme mahiyetinde 4 kilometre asfalt dökme işlemini gerçekleştirdik. Gelecek yıl 10 kilometre asfalt sati kaplama çalışmalarımızı yapacağız. 400 konutlu TOKİ projemiz var. Hazine arazilerimiz vardı ve 5 araziyi bir araya getirerek 18. madde uygulamasını yaptık. Hazine arazilerinde hissesi bulunan vatandaşlarla temasa geçtik ve yüzde 98'inini satın aldık. Bir vatandaş ile temas sağlayamadık ve kamulaştırma için dava açtık. Dava sonuçlanırsa inşallah önümüzdeki yıl 400 konut için kazma vurulur diye düşünüyoruz" dedi.

Doğa güzellikle ve göletleri ile ilgi odağı olan Eflani'de turizm açısında tanıtım çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Ertuğrul, " Daha önce BAKKA öncülüğünde THY sponsorluğunda Zonguldak - Bartın ve Karabük bölgesinde sosyal medya Arap fenomenleri ileturizm yatırımını yapan 3 kafile Arap turistler bölgemizi gezdi. Baktığımız Arap turistleri özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde uzun yıllardır turizm hareketini biliyoruz. O bölgeler doyunca başka alternatif yer arayışlarına başladılar. Bu anlamda BAKKA destekli projesi kapmasında Arapların ilgisini çekecek şekilde tanıtım çalışmaları yapıldı. Arap turistlerin ne istediğine iyi bakmak lazım. Çok tarih ve kültür ilgilerini çekmiyor. Özellikle doğadan, yeşil ve su kenarlarından hoşlanıyorlar. Eflani onlar için en çok dikkatlerini çeken yerlerden biri oldu. Hatta bölgede arazi fiyatı araştırması dahi yaptılar. Bizlerde Eflani Belediyesi olarak tanıtım açısından elimizden geleni yaptık. Arap turisti bölgemize çekme adına gelecekten umutluyuz" ifadelerine yer verdi.

2017 yılında Belediye bütçesini 3 milyon 300 bin TL olarak belirlediklerini de kaydeden Ertuğrul, " Biz denk bütçe yapıyoruz. Bütçemizin yüzde 90 ile 105 arasında gerçekleşiyor. Bazı yıllar ek bütçe yapmak durumunda kalıyoruz. Bütçemizin yüzde 70 gibi bir oranını yatırım harcamalarında kullanıyoruz. Gelecek yıl hedefimiz, ilçemizde yeni yerleşim alanları açılıyor, hem yap sat, hem kooperatif hem de TOKİ yatırımları var. Bunların birkaç yıl içinde çok ciddi alt yapı hazırlığını yapacağız. Asfalt yola ağırlık vereceğiz. Ek kanalizasyon ana kolektör hattındaki ilave yatırımları gerçekleştireceğiz. KBÜ'nün Eflani MYO'da yeni bölümler açılması hedefleniyor ve bunlar gerçekleştiğinde öğrenci sayısında artış olacak. Bunun için öğrencinin konaklama ihtiyacını karşılayacak yatırımlar planlıyoruz. Belediye olarak 200 yatak kapasiteli sosyal tesis yatırımız var. İhtiyaç duyulursa burayı öğrenci yurdu olarak düzenlemeyi de hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
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