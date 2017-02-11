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Efkan Ala baba ocağında bakan gibi karşılandı
11.02.2017 11:35:34

Efkan Ala baba ocağında bakan gibi karşılandı

Eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala Erzurum'un Oltu ilçesindeki baba ocağında bakan gibi karşılandı.

Eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala Erzurum'un Oltu ilçesindeki baba ocağında bakan gibi karşılandı.

Oltu'ya gelen Efkan Ala'yı Oltu'nun girişinde Kaymakam Şenol Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kuruçay, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Murat Manas Demir, AK Parti ilçe Başkanı Eftal Gülcü, çevre ilçelerden gelen siyasi partililer, daire amirleri ve yüzlerce seveni karşıladı.

Karşılamadaki herkesle tek tek tokalaşıp hal hatır soran Ala, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına konvoy halinde geçti.

AK Parti ilçe Başkanı Eftal Gülcü'nin hoşgeldiniz konuşmasının ardından açıklama yapan Ala, hemşehrilerine her zaman yanında yer aldıkları için teşekkür etti.

Anayasa değişikliğini anlatan Efkan Ala, "16 Nisanda önümüze sandık geliyor. Anayasa değişikliğini Milletin önüne getiriyoruz. Anayasa değişikliği bize kalkınma imkanı verecek. Siyaset kendi arasındaki problemleri çözmekle uğraşmayacakta halkın problemlerini çözmekle uğraşacak. Milletin problemini çözmeye daha fazla zaman ayırır. Bazen ön kesen yol kesenler oluyor. 367 kararlarıyla muhtıralarla onlar vesayet makamlarıydı. O kurumların yerini artık milletin seçtiklerinin seçtiği adamlar alacak. Yani Cumhurbaşkanı seçecek, meclis seçecek. Peki Cumhurbaşkanını ve meclisi kim seçiyor? Halk seçiyor. Bazı arkadaşlarımız diyebilirler ki sürekli sandık sürekli seçim. Ne güzel milletin iradesi test edilsin yeter ki sandık gelsin sandığın olmadığı yerlere bakın Allah muhafaza neler oluyor. Güneyimizde ülkeler Suriye, Irak bir tarafta sandık yoktu. Balkanlarda kaç tane yeni ülke çıktı ve bu sandıktır bizi bir arada tutan. Bu millet iradesidir bizi bütünleştiren. Sandıkta çıkıncaya kadar kim ne düşünüyorsa söylesin hiçbir zararı yoktur. Bir insan bisiklete bindiğinde yol alması için sürekli pedal çevirmesi lazım pedal çevirmese yol alamaz. Demokrasi de böyle bir şey. Hızlı yol alırsın iyi yol alırsın ama arada bir sandığa gitmek lazım" diye konuştu.

Efkan Ala daha sonra baba ocağına giderek geceyi orada geçirdi.

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