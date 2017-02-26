26.02.2017 14:16:00

'Efes maçından galip ayrılacağımıza eminim'

Muratbey Uşak Kulübü Başkanı Özden: 'Anadolu Efes zor bir takım olsa bile biz çok iyi hazırlandık. Efes maçını kazanarak çıkışımızı sürdüreceğiz '

Muratbey Uşak Kulübü Başkanı Ömer Özden, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın sahalarında oynayacakları Anadolu Efes maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kalmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Anadolu Efes karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını ifade eden Özden, "Anadolu Efes zor bir takım olsa bile biz çok iyi hazırlandık. Efes maçından galibiyet ile ayrılacağımızdan eminim. Oyuncularımız ve Ozan hoca çok motive. En son evimizde kazandığımız CSM Oradea galibiyeti ile FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kaldık. Bu çok gurur verici bir olay. Türkiye'yi ve Uşak'ı Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek bizim mutluluk kaynağı. Efes maçını kazanarak ligdeki çıkışımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Özden, eksikliklerinin bulunmadığına işaret ederek kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydetti.

Muratbey Uşak ile Anadolu Efes, yarın saat 18.00'de Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.