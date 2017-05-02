03.05.2017 11:16:19

'Efes' evde 85 kilo eroin buldu

Van'da 'Efes' isimli dedektör köpeğinin katılımıyla bir evde yapılan aramada 85 kilo 742 gram eroin ele geçirildi

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Van'da 'Efes' isimli dedektör köpeğinin katılımıyla bir evde yapılan aramada 85 kilo 742 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 13.00 sıralarından Ali Paşa Mah Yasin Batman Sok üzerindeki bir apartman dairesinde ikamet eden N.D.'nin evinde arama yapıldığı belirtildi. 'Efes' isimli dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, 140 paket halinde 85 kilo 742 gram eroin maddesi ele geçirildi. N.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.