03.05.2017 11:16:19
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 13.00 sıralarından Ali Paşa Mah Yasin Batman Sok üzerindeki bir apartman dairesinde ikamet eden N.D.'nin evinde arama yapıldığı belirtildi. 'Efes' isimli dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, 140 paket halinde 85 kilo 742 gram eroin maddesi ele geçirildi. N.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
'Efes' evde 85 kilo eroin buldu
Van'da 'Efes' isimli dedektör köpeğinin katılımıyla bir evde yapılan aramada 85 kilo 742 gram eroin ele geçirildiVan'da 'Efes' isimli dedektör köpeğinin katılımıyla bir evde yapılan aramada 85 kilo 742 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 13.00 sıralarından Ali Paşa Mah Yasin Batman Sok üzerindeki bir apartman dairesinde ikamet eden N.D.'nin evinde arama yapıldığı belirtildi. 'Efes' isimli dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, 140 paket halinde 85 kilo 742 gram eroin maddesi ele geçirildi. N.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.