20.02.2017 09:32:45

Efeler'de okul yararına keşkekli kermes düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi yararına keşkekli kermes düzenlendi.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi yararına keşkekli kermes düzenlendi..Aydın Sevdi Yolunda düzenlenen keşkekli kermeste bir açıklama yapan Okul Aile Birliği Başkanı Çilem Şah, kermesin üyeler tarafından hazırlandığını belirterek, satıştan elde edilecek gelirin okul yararına kullanacaklarını söyledi. Şah, "Okul Aile Birliği üyelerimizin katkıları ile hazırlanan kermeste, yaklaşık bin 500 kişilik bir keşkek hazırlandı. Hazırladığımız keşkek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kermesten elde edilecek gelirlerin, okulun ihtiyaçları ve maddi durumu iyi olmayan sınıf içerisindeki öğrencilere katkı amacıyla harcayacağız" dedi.