10.05.2017 10:13:54

Efeler Belediyesinden romanlara destek

Efeler Belediye Meclisinin Mayıs ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede kurulacak olan 'Roman Bandosu' ve 'Roman Ateşi Dans' grubu kurulması kararı alındı.

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Efeler Belediye Meclisinin Mayıs ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede kurulacak olan 'Roman Bandosu' ve 'Roman Ateşi Dans' grubu kurulması kararı alındı.Efeler Belediyesi Mayıs ayı ikinci belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın başkanlık ettiği toplantıda 15 gündem maddesi ile ilgili komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karara bağlanırken, Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Aydın Roman Dernekleri Federasyonu, Aydın Roman Müzisyenler Derneği ve Efeler Belediyesinin katkılarıyla 'Roman Bandosu' ve 'Roman Ateşi Dans Topluluğu' kurulması, kurulacak olan bando ve dans topluluğuna ekipman yardımı yapılması da oy birliği ile kabul edildi.Belediye Meclisi ilk toplantısında detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyona gönderilen maddeye göre, Aydın Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) ile Efeler Belediye Meclisi ortaklaşa olarak projeyi hayata geçirecek. İŞ-KUR tarafından kursa katılanlara 25'er TL günlük ücret ödenecek ve sağlık sigortaları karşılanacak. Ilıcabaşı Mahallesindeki Aydın Roman Dernekleri Federasyonu binasında gerçekleştirilecek olan eğitimlerde, bando takımına katılanlar 24, dans gurubuna katılanlar ise 34 gün kurs görerek Efeler Halk Eğitim Merkezi tarafından verilecek olan sertifikanın sahibi olacaklar. Roman vatandaşlara yönelik verilecek olan kurs doğrultusunda kursların açılabilmesi için gereken müzik aletleri, ekipmanları ve dans kıyafetleri Efeler Belediyesi tarafından karşılanacak.