13.02.2017 09:22:13

Efeler Belediyesi'nden örnek uygulama

Efeler Belediyesi hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine ve faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediyenin Efeler halkı için getireceği 'Ruh Öküzüm ' oyununun biletleri kitap karşılığında verilecek.

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Efeler Belediyesi hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine ve faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediyenin Efeler halkı için getireceği "Ruh Öküzüm " oyununun biletleri kitap karşılığında verilecek.Güçlü kadrosuyla Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın salonunda gösterilecek olan tiyatro oyunu biletlerini vatandaşlar farklı bir yolla sahip olacak. Bir adet okunmuş bir kitabı getiren vatandaşlar bir adet tiyatro bileti alabilecek. Uygulanacak "Bir kitap bir bilet" kampanyası gösterilecek salonun kapasitesi dolayısıyla 450 biletle sınırlı olacak. Vatandaşlar tiyatro biletlerini Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde ki görevlilerden alabilecek.Efeler Belediyesi'nin Tiyatro Etkinlikleri kapsamında ki organizasyonda Ruh Öküzüm adlı iki kişilik tiyatro oyunu 16 Şubat Perşembe günü saat 20:00'da Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde sahne alacak. Yetenek Sizsiniz yarışmasının finalistleri Finitolar Tiyatro gurubu tarafından Erkan Karadeniz'in yazıp yönettiği, iki kişilik ve iki perdelik oyunda yeni evli bir çiftin hikayesi anlatılacak.Bir sosyal sorumluluk projesi olan " Bir kitap bir bilet" etkinliği ile toplanacak kitapları Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde oluşturulacak kütüphanede biriktirecek fazla kitapları da ihtiyacı olan okullara dağıtacak."HEM OKUMAYA HEM DE TİYATROYA TEŞVİK EDİYORUZ"Etkinlik ile ilgili bilgi veren T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz çocuklarımızın geleceğe daha donanımlı yürümesine yardımcı olmak içindir. Kitap okuma oranının hızla düştüğü günümüzde böyle bir projeyle okumaya teşvik etmenin yanında vatandaşlarımızı tiyatro ile buluşturuyoruz. Bu etkinlikle hem vatandaşlarımız çok güzel bir oyun izleyecek hem de getirdikleri kitaplarla oluşturduğumuz kütüphaneye katkı sağlamış olacak. Üçüncü yılımızı doldurmaya hazırlandığımız şu günlerde yeni bir belediye olmamıza rağmen ne kadar çok yol aldığımız ortada. Bizim önceliğimiz elbette ki Efeler ilçesi ve vatandaşlarımız. Ruh Öküzüm oyununa da biliyorum ki katılım çok olacak. Çünkü vatandaşlarımız yaptığımız her projenin ve etkinliğin arkasında. Evli bir çiftin konu edildiği komedi tarzındaki Ruh Öküzüm tiyatro oyununun, yaklaşan Sevgililer Günü içinde çiftlerin ilgisini çekecektir. Şimdiden vatandaşlarımıza bol kitap okumalar ve iyi seyirler diliyorum" ifadelerini kullandı.