29.12.2016 16:38:15

Edremit'te poyraz Köylü garajının çatısını uçurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan poyraz Köylü garajının çatısı uçurdu.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan poyraz Köylü garajının çatısı uçurdu.Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Edremit Şehirlerarası Otobüs Termanali yanında bulunan Köylü Garajının sundurması poyraz nedeniyle uçtu. Bir kağıt gibi uçan dev çatı park halindeki bir otobüsün üzerine çöktü. Çatı uçarken bölgede fazla kişinin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve bir vinç ile kaldırılan çatının altında sıkışan otobüs çıkarıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.