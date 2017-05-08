08.05.2017 18:37:40

Edremit'te 'narko-sokak' operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'narko-sokak' adlı huzur operasyonu yapıldı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde "narko-sokak" adlı huzur operasyonu yapıldı.Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde KOM, Uyuşturcuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında Faruk Serpil Parkı'nda GBT sorgulaması, üst araması ve narkotik köpekler ile çevre aramaları gerçekleşti. Daha sonra İbrahimce Mahallesi'nde denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Bölgede kahvehanelerde denetimler yapılırken ayrıca mahalleye giriş çıkış yapan otomobiller de narkotik köpekler tarafından arandı. Akçay ve Zeytinli sahil bölgelerinde de uygulama yapılırken, operasyonun eş zamanlı olarak Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Bandırma ve Gönen ilçelerinde de 4 narkotik köpek ve 300 polis memurunun iştirakiyle gerçekleştirildiği öğrenildi.