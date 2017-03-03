03.03.2017 17:00:21

Edremit'te muhtarlar ile hayvanseverler birbirine girdi

Balıkesir'in Edremit'te ilçesinde, muhtarlar adına sosyal medya üzerinden paylaşılan bildiriye hayvanseverlerden tepki geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Balıkesir'in Edremit'te ilçesinde, muhtarlar adına sosyal medya üzerinden paylaşılan bildiriye hayvanseverlerden tepki geldi.Edremit ilçesinde yaşanan sokak hayvanları ölümleri gündemdeki yerini korurken, muhtarlar adına yazıldığı iddia edilen bir bildirinin sosyal medya aracılığı ile yayınlanması hayvanseverlerin tepkisini çekti. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu adına yapılan yazılı basın açıklamasında, "CHP'li Sosyal Demokrat bir belediye şimdi de sahipsiz hayvanlara yönelik yasa dışı uygulamalarına Edremit muhtarlarını alet ederek, toplumun karşısına çıkarıyor. Başkan Kamil Saka, Almanya'dan menşei belli olmayan bağışlarla kurulmuş, ruhsatsız ve üstelik kısırlaştırma da yapılmayan bir barınağı yasa dışı olarak toplamaya kılıf olarak kullanıyor" denildi.Bildiriye imza atan muhtarların isimlerinin açıklaması istenen bildiride, "Belediyeye destek mesajı yazan muhtarlar isimlerini bu yasa dışı bildirinin altına koymaya cesaret edemiyor. Muhtarlara soruyoruz. Sayın muhtarlar siz kimin yanındasınız? Siz, belediyenin kullandığı barınakta kısırlaştırma yapılmadığını biliyor musunuz? Siz, belediyenin Balıkesir'e kısırlaştırmaya yolladık dediği hayvanların, Balıkesir'e gitmediğini biliyor musunuz? Hani vicdan, hani merhamet? Siz o barınağın yasa dışı olduğunu bilerek bu mesajı yayınlıyorsanız, istifa edin. Siz eğer o barınağın yasa dışı olduğunu bilmiyorsanız istifa edin. Güçlü belediyenin değil, mağdur mazlum hayvanların yanında olun" denildi.