25.02.2017 10:52:39

Edremit'te güvenlik korucusu alımı

Van'ın Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, güvenlik korucusu alım kadrosunu arttırarak başvurusu süresini uzattıklarını söyledi.

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Van'ın Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, güvenlik korucusu alım kadrosunu arttırarak başvurusu süresini uzattıklarını söyledi.Açıklamalarda bulunan Atıf Çiçekli, geçtiğimiz günlerde 70 güvenlik korucusu alımı yapılacağını duyurduklarını hatırlatarak, "İlçemizde alınacak 70 güvenlik korucusu kadrosu için 300'den fazla başvuru oldu. Van'da ikamet eden ve askerliğini yapan 22-35 yaş arasındaki vatan sevdalısı vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden dolayı kadro sayısını arttırarak, sona eren başvuru süresini ise iki hafta uzattık. Sayısını arttırdığımız güvenlik korucusu kadrosu alımı için müracaatlar yazılı dilekçeyle şahsen Edremit Kaymakamlığımız ve İlçe Jandarma Komutanlığımıza yapılacaktır. Müracaatları uygun görülenler, belirlenecek tarihte yapılacak spor ve mülakat sınavları için çağrılacaktır" dedi.