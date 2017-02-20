20.02.2017 12:45:02

Edremit'te edebiyat rüzgarları tüm hızıyla esmeye devam ediyor.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından edebiyata duyulan saygı ve verilen değerin İlçe çapında gerçekleştirilecek bir projeyle altının çizilmesi amacıyla hayata geçirilen Edremit'te Edebiyat Rüzgârlarının üçüncüsü olan '12 Mart İstiklal Marşının Kabülü Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı ve Eserleri Konulu Liseler Arası Bilgi Yarışması' Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşti. Edremit Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yarışmaya Edremit liselerinden

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Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından edebiyata duyulan saygı ve verilen değerin İlçe çapında gerçekleştirilecek bir projeyle altının çizilmesi amacıyla hayata geçirilen Edremit'te Edebiyat Rüzgârlarının üçüncüsü olan "12 Mart İstiklal Marşının Kabülü Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı ve Eserleri Konulu Liseler Arası Bilgi Yarışması" Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşti. Edremit Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yarışmaya Edremit liselerinden 10 okul katıldı.Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başlayan yarışmaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Kuştutan okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi Okul Müdürü Bülent Delice yarışmanın başında yaptığı konuşmasında; Öncelikle Edebiyat Rüzgarları Projesi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç' a, katılımlarından dolayı okul müdürlerine, öğrencileri çalıştıran öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Ardından Delice "15 Temmuz kalkışması sonrasında içerde ve dışarda olan tehlikelere karşı daha güçlü bir ülke daha güçlü bir Türkiye için siz gençlerimize büyük iş düşmektedir. Bu önemli görevinizde Mehmet Akif ruhuyla hareket etmeniz bizim için çok önemlidir. Bu zorlu görevinizde ve yarışmada hepinize tek tek başarılar diliyorum" dedi. Daha sonra yarışmaya geçildi.Yarışmada okullara 20 soru yöneltildi. Kıyasıya ve heyecanla süren yarışmada 20 sorunun cevaplanmasının ardından juri üyeleri 3 okulun eşit puan aldığını belirterek yedek sorulara geçilmesine karar verdi. İlk yedek soruya yanlış cevap veren Edremit Anadolu Lisesi yarışmayı 3. olarak tamamladı. Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi ve Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında sorulan 5 sorunun sonunda eşitliğin bozulmaması konferans salonunda heyecana neden oldu. 6. yedek soruda eşitliğin bozulmasıyla Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi büyük bir başarı göstererek 2. Liği; Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi yarışmanın galibi olmayı başararak 1.liği hak etti.Yarışma sonunda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Kuştutan tüm okullarımıza katılım belgelerini takdim etti. Ardından 3. olmaya hak kazanan Edremit Anadolu Lisesi ödülü olan 150 TL'yi Remzi Molvalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Yücel Mercan'dan, 2.'liği hak eden Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ödülü olan 300 TL'yi Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi okul müdürü Bülent Delice'den ve 1.'liği hak eden Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi ödülü olan 600 İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Kuştutan' dan aldılar.