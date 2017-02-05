05.02.2017 13:03:40

Edremit'te bonzai operasyonu: 3 tutuklama

Edremit ilçesinde bir hafta içinde iki gencin sentetik uyuşturucu hap yüzünden öldüğü iddiaları üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışmada 5 kişi gözaltına alındı, 15 gram bonzai maddesi ve 32 adet fişek bonzai ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

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Edremit ilçesinde bir hafta içinde iki gencin sentetik uyuşturucu hap yüzünden öldüğü iddiaları üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışmada 5 kişi gözaltına alındı, 15 gram bonzai maddesi ve 32 adet fişek bonzai ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Edremit'in İbrahimce Mahallesi'nde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 12 ekip ani bir baskın yaptı. 6 ayrı sabit noktaya yapılan baskınlarda 15 gram bonzai, 10 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan bonzai uyuşturucu ele geçirilen S.S. ise adliyeye sevk edildi.İkinci operasyonda ise G.H.'nin şüpheli ölümü üzerine başlatılan çalışmada maktule uyuşturucu sattığı tespit edilen F.S. ve G.S. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 32 adet fişek halinde bonzai ile 2 gram afyon sakızı ele geçirildi. Zanlılar F.S. ve G.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.