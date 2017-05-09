09.05.2017 15:54:50

Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu binasına kavuştu

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu hizmet binası hayırsever tarafından yaptırılarak okula bağışlandı.

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Balıkesir Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu hizmet binası hayırsever tarafından yaptırılarak okula bağışlandı.Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Erdem Bey'e ve sayın Rektörümüze Sivil Havacılık Yüksek Okulumuza gösterdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Edremit ilçemiz 145 bin nüfuslu anca yazın yaklaşık 1 milyon nüfusu olan bir ilçe. Edremit ilçemizde iki adet meslek yüksek okulumuz var. Şimdi 4 yıllık Sivil Havacılık Yüksek Okulumuz açılıyor, 4 yıllık. Maksadımız ilçemize önümüzdeki yıllarda bir fakülte daha açtırmak. Daha sonraki hedefimiz ise ilçemize bir tane üniversite kazandırmak. Bunun için uğraşıyoruz. Başta hayırseverlerimize, belediye başkanımıza, üniversitemize ve sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Edremit Bunu hak eden bir ilçe." diyerek bu güzel davranışın örnek olması temennisinde bulundu" dedi.Prof. Dr. Kerim Özdemir, "Edremit yılın 300 günü aşkın zamanında uçuşa uygun bir bölgedir. Dolayısıyla hava limanı da vardır. Senatodan geçti YÖK'te kabul etti. Kuruluş anlamadın diğer sıradan okullara benzemiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de müdahil oluyor" dedi. BAÜN Rektöre Prof Dr. Kerim Özdemir hayırsever vatandaşların desteği ile Balıkesir Üniversitesinin hızla büyüyeceğini ifade ederek Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun hizmet binasını yaptırarak bağışlayan Ermet Uysal'a teşekkür etti.Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Adem Kuşçuoğlu'da dernek olarak önümüzdeki günlerde kendi envanterlerine girmesi planladıkları bir eğitim uçağını Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulunda pilotaj eğitim vermek üzere çalışma başlattıklarını ifade etti. Daha sonra devir işlemleri için hayırsever, kaymakamlık, üniversite ve belediye arasında 4 protokol imzalandı. 18 derslikli okul binası 4 bin 180 metre kare alana sahip ve iki kat olarak inşa edildi.