31.01.2017 18:25:59

Edremit Sevgi Evlerinde değerlendirme toplantısı

Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın eşi Nesibe Taşyapan başkanlığında, sevgi evlerinde durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın eşi Nesibe Taşyapan başkanlığında, sevgi evlerinde durum değerlendirme toplantısı yapıldı.Edremit Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdunda yapılan toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, yardımcılarından Cahit Eldemir ve Selma Biçek ile Edremit Sevgi Evleri Müdürü Macit Şimsek ve grup sorumluları katıldı. Nesibe Taşyapan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; çocuklarla iletişim, eksik görülen durumlarda nelerin yapılması, gönüllülük ve gönüllülük çalışmalarının çocuklar üzerindeki olumlu etkileri görüşüldü.Daha sonra Edremit Sevgi Evleri Kuruluş Müdürü Macit Şimşek ve grup sorumlularından, çocuklar hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı.Sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunulmasının ardından, toplantı iyi dilek ve temennilerle son buldu.