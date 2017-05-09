10.05.2017 11:37:45

Edremit Meslek Yüksek Okulu'ndan zeytinyağı tadımı eğitimi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine düzenlenen zeytinyağı tadımı eğitimi verildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine düzenlenen zeytinyağı tadımı eğitimi verildi.Edremit Meslek Yüksek Okulu, öğrencilerine zeytinyağı tadımı eğitimi verdi. Eğitimlere Burhaniye ilçesinden üretici İnanç Erdoğan ve Ayvalık'tan üretici ve tadım panelisti Burcu Efe katıldı. Panelistler, mahalli lezzetlerin farklı olduğunu, her yörenin farklı tatlarda zeytinyağı ürettiğini söyledi. Eğitimlere Edremit MYO'da okuyan zeytincilik bölümü öğrencilerinin yanı sıra ev cihazları, bilgisayar bölümlerinin öğrencileri de ilgi gösterdi.