03.02.2017 17:24:45

Edremit AK Parti, neden 'evet' dediklerini anlattı

Başkanlık sisteminin seçmenler tarafından oylanacağı referandum sürecinde, AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, neden 'evet' dediklerini ve neden 'evet' oyu kullanılması gerektiğini anlattı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Başkanlık sisteminin seçmenler tarafından oylanacağı referandum sürecinde, AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, neden "evet" dediklerini ve neden "evet" oyu kullanılması gerektiğini anlattı.İlçe Başkanı Metin Örkçü, Türkiye'nin geleceği ve refahı için başkanlık sistemine "evet" denilmesi gerektiğini söyleyerek, "Biz, sorumluluk bölgemiz olan Edremit halkından referandumda büyük destek bekliyoruz. Saflar, evet ve hayır olarak ikiye ayrılmıştır. Hayır cephesinde HDP, CHP, PKK, FETÖ, DHKPC var. Evet cephesinde ise AK Parti, MHP ve vatanseverler var. Elinizi vicdanınıza koyun, bir PKK, bir FETÖ, ülkemizin istikrarı için evet der mi?" diye sordu.Örkçü "Ülkemizin istikrarı için, kalkınması için evet diyoruz. Ben buradan iddia ediyorum. Bir kenara yazın. Referandumdan, Allah'ın izni ile çok büyük bir evet oyu çıkacak. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda uçuşunu dünya seyredecek. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yönetimde olduğu sürece bu ülkede nasıl bir diktatörlük görüldü? Gördük mü? Hayır. Halk en büyük refah seviyesini ve özgürlüğü yaşadı" dedi.