17.02.2017 14:44:36

Edirne'ye 11 tesis, 24 milyon TL'lik yatırım kazandırılıyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 24 milyon lira tutarındaki 26 yatırım müjdesi ile Edirne'ye geliyor. Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Edirne programı kapsamında inşa edilecek 11 tesisin temelini atacak.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 24 milyon lira tutarındaki 26 yatırım müjdesi ile Edirne'ye geliyor. Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Edirne programı kapsamında inşa edilecek 11 tesisin temelini atacak.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 19 Şubat Pazar günü Edirne'de düzenlenecek toplu temel atma merasimi ile 36 milyon lira yatırım bedelli 11 adet tesisin temelini atacak.Edirne'ye 36 milyon TL'lik 11 tesisBakan Eroğlu, saat 15.00'da Valilik önünde düzenlenecek toplu temel atma merasiminde inşa edilecek Lalapaşa-1 Barajı Sulaması, Lalapaşa-2 Göleti Sulaması ile 9 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacak. Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu, Edirne'de 10 aileye gelir getirici tür, 19 aileye Orköy sertifikası verecek.13 bin 500 dekar zirai arazi suya kavuşacakBakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle 13 bin 500 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Ayrıca 20 köy taşkın zararlarından korunacak.Edirne'ye son 5 yılda 1,92 milyar TL'lik 127 müjdeOrman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, programı çerçevesinde ayrıca 20 Ocak 2013, 07 Temmuz 2013, 17 Şubat 2014 ve 20 Mart 2016 tarihlerinde Edirnelilere verdiği 1,9 milyar TL'lik 101 müjdeye ilave olarak 24 milyon lira yatırım bedeline sahip 26 müjde daha vereceği öğrenildi. Bakan Eroğlu'nun son 5 yılda Edirnelilere toplam maliyeti 1,92 milyar TL'lik 127 müjde vermiş olacağı belirtildi.Müjdeler arasında taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi, Gala Gölü Milli Parkına giriş kontrol ünitesi yapımı ile 2 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunun (OMGİ) kurulumu yer alıyor.