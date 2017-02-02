02.02.2017 10:47:55

Edirne Valiliğinden 'tören mangası ile fotoğraf' açıklaması

Edirne Valiliği, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın kentteki programı kapsamında Tugay Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, tören mangası ile fotoğraf çektirmesi ile ilgili açıklama yaptı.

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Edirne Valiliği, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın kentteki programı kapsamında Tugay Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, tören mangası ile fotoğraf çektirmesi ile ilgili açıklama yaptı.Edirne Valiliği, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, geçtiğimiz pazar günü Edirne programı kapsamında, Tugay Komutanlığı ziyaretinde karşılama mangası ile çektirdiği hatıra fotoğrafına, il genelinde bazı siyasi partilerden ve STK'lardan askerlerin diz çöker pozisyonunda olması nedeniyle tepki gelmesi üzerine açıklama yaptı."TSK'da genel bir uygulamadır"Edirne Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık'ın 29 Ocak 2017 tarihinde ilimizde gerçekleştirdiği programında; Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı ve Tugay Komutanlığı ziyaret edilmiş, aynı program çerçevesinde Şehit Aileleri ve Gazilerimizle bir araya gelinmiştir. Sayın Bakanımızın Tugay Karargah binasını ziyaretinde Tören Mangası ile birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı ve Ordu Komutanının birlik ziyaretlerinde Tören Mangası (Karşılama Mangası) ile fotoğraf çektirilmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinde genel bir uygulamadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.