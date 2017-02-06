06.02.2017 18:42:55

Edirne Valiliğinden 'kar fotoğrafı' yarışması

Edirne Valiliği, Meriç, Tunca ve Arda ile üç nehrin, Traklar, Bizans ve Osmanlı ile üç medeniyetin, İslamiyet, Musevilik ve Hristiyanlık ile üç dinin buluştuğu tarih ve kültür şehri Edirne'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla fotoğraf yarışması düzenliyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Edirne Valiliği, Meriç, Tunca ve Arda ile üç nehrin, Traklar, Bizans ve Osmanlı ile üç medeniyetin, İslamiyet, Musevilik ve Hristiyanlık ile üç dinin buluştuğu tarih ve kültür şehri Edirne'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla fotoğraf yarışması düzenliyor.Fotoğraf yarışmasının konusu "Edirne'de Kar" olarak belirlenirken dereceye girecek olan fotoğrafların sahiplerine fotoğraf makinesi başta olmak üzere çeşitli ödüller verilecek. Yarışmacıların sadece İnstagram üzerinden "Edirne'de Kar' konulu fotoğrafları ile katılabilecekleri ifade edilirken 6 Şubat 2017'de başlayacak olan müracaatlar 20 Şubat 2017'de sona erecek. 27 Şubat'ta sonuçların açıklanacağı yarışmanın seçici kurulunda Edirne Valiliği fotoğrafçısı Ercan Dakni, Fotoğraf Sanatçıları Fatih Mehmet Özdemir ve Mehmet Emre Bingül bulunuyor.