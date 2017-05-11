11.05.2017 14:54:04

Edirne Kadın Dayanışması'ndan, Anneler Günü

Edirne Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Anneler Günü etkinliği düzenlenecek.

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Edirne Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Anneler Günü etkinliği düzenlenecek.Edirne Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde, Edirne'de bulunan tüm kadın sivil toplum örgütlerini tek çatı altında bir araya getiren 'Edirne Kadın Dayanışması' 14 Mayıs Anneler Günü'nde kadınlara ve annelere yönelik etkinlik düzenleyecek. Edirne Belediyesi öncülüğünde tüm STK'ları bir araya getiren Edirne Kadın Dayanışması, 14 Mayıs Pazar günü saat 11.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirerek. Törenin ardından da basın açıklaması yapılacak. Törene katılanlara karanfil dağıtılması sonrasında Atatürk Anıtı'ndan Zübeyde Hanım büstüne yürüyüş düzenlenecek.Edirne Belediyesi tarafından saat 16.00'da Saraçlar Caddesi'nde Anneler Günü sebebiyle vatandaşlara mutfak önlüğü, yemek kitabı ve çok sayıda saksı çiçeği takdim edileceğini belirten yetkililer tüm Edirnelileri etkinliklere davet etti.