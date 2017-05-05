06.05.2017 06:51:01

Edirne için 'Babafingo' vakti

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda önceki gün Kakava Ateşi'nin yakılması ile başlayan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, şafakla birlikte Tunca Nehri kenarında doruğa çıkarken, başta İstanbul olmak üzere yurdun değişik kesimleriyle yurt dışından gelen binlerce ziyaretçi bu coşkuya ortak oldu.

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Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda önceki gün Kakava Ateşi'nin yakılması ile başlayan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, şafakla birlikte Tunca Nehri kenarında doruğa çıkarken, başta İstanbul olmak üzere yurdun değişik kesimleriyle yurt dışından gelen binlerce ziyaretçi bu coşkuya ortak oldu.Osmanlı dönemindeki başkentliği zamanında sarayın bulunduğu ve tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı Tunca Nehri kıyısı, 04.30'dan itibaren festival alanına döndü. Şehre tur şirketleriyle gelen binlerce yerli ve yabancı turist, Tunca Nehri kenarında baharın gelişi olan Hıdırellezi kutlarken, katılanlar dilek tutup, dokuz sekizlik roman ezgileri ile göbek attı.Sabaha kadar davullu zurnalı eğlenceAlanda toplanan çok sayıda Roman, davul-zurna eşliğinde göbek attı. Romanlar'ın danslarına konuklar da eşlik etti. Evlilik çağına gelen genç kızlar, nehir kenarına üzerlerine giydikleri gelinliklerle gelip göbek atarak baharın gelişini kutladı. Ardından da getirdikleri kağıtlara dileklerini yazanlar, kağıtları nehre attı, bereket ve baharın gelişinin müjdecisi olan ağaçlardan yeşil dallar koparıp evlerinin kapılarına astı. Sabah 04.30'da başlayan nehir kenarındaki etkinliler, güneşin doğduğu saate kadar davul zurna eşliğindeki eğlenceyle sürdü. Günün ağarmasıyla birlikte ise Romanlar şişelere doldurdukları nehir suyunu ve ağaçlardan kopardıkları dalları alarak evlerinin yolunu tuttu."Barış, dostluk, bereket yayılsın"Edirne Belediyesi tarafından alanda vatandaşlara ücretsiz çay ve simit dağıtıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl her zamankinden daha kalabalık bir grubun şenliklere katıldığını söyleyerek, "Herkesin bu hıdırellez sabahında tek bir amacı var. Edirne'den tüm dünyaya barış, dostluk yayılsın, bereket yayılsın onu arzu ediyoruz" dedi.Babafingo efsanesiRomanların inanışına göre bir zamanlar onlara yol göstermiş, önderlik etmiş kişi. Sularda kaybolduğuna ve bir gün geri döneceğine inanılır. Kakava Şenlikleri'nde suya girmek, biraz da bu olayı anmak içindir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te "Babafingo": İsim, denizcilik (babafi'ngo) İtalyanca papafico. Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanın üstünde bulunan en yüksek bölüm.