05.02.2017 15:52:26

Edirne düzensiz göçmen sayısında 80 ile eşit

Edirne'de 2016 yılında işlem gören düzensiz göçmen sayısı yaklaşık 31 bin olurken, bu rakamın diğer 80 ilde işlem gören düzensiz göçmen sayısının toplamı kadar olduğu belirtildi.

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Edirne'de 2016 yılında işlem gören düzensiz göçmen sayısı yaklaşık 31 bin olurken, bu rakamın diğer 80 ilde işlem gören düzensiz göçmen sayısının toplamı kadar olduğu belirtildi.Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Keşan İl Genel Meclis Üyesi Özcan Soyupak, İl Genel Meclisi toplantısında okuduğu komisyon raporunda Edirne'de 2016 yılında 197 operasyonla 300 kaçakçı ve 3 bin 712 göçmen yakalandığını belirterek, ilde 2016'da işlem gören düzensiz göçmen sayısının yaklaşık 31 bin olduğunu söyledi. Bu rakamın diğer 80 ilde işlem gören düzensiz göçmen sayısının toplamı kadar olduğunu ifade eden Soyupak, "Edirne ilimiz Avrupa ile sınır teşkil ettiğinden Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler için en yaygın kullanılan geçiş güzergahı durumundadır. 2016 yılında ilimizde işlem gören düzensiz göçmen sayısı yaklaşık 31 bin olup, bu rakam diğer 80 ilde işlem gören düzensiz göçmen sayısının toplamı kadardır" dedi.4 ayda 3 bin sığınmacı geri geldi"İlimizde jandarma ve emniyete bağlı KOM şubelerince yapılan operasyonlarda 2016 yılında 197 operasyonla 300 kaçakçı ve 3 bin 712 göçmenin yakalandığı bilinmektedir" diyen Soyupak, edinilen bilgiye göre de Yunanistan'ın iki ülke arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nı ihlal ederek son 4 ayda 3 binden fazla sığınmacıyı Türkiye'ye geri ilettiğini belirtti.