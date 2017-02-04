04.02.2017 11:27:22

Edirne'de yoğun sis devam ediyor

Edirne'de, iki gündür etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düşerken, tarihi Selimiye Camii ve taş köprüleri de adeta gözden kayboldu.

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Edirne'de, iki gündür etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düşerken, tarihi Selimiye Camii ve taş köprüleri de adeta gözden kayboldu.Edirne'de, özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kentte hava sıcaklığının giderek artması ve öğlen saatlerinde 14 dereceye ulaşması tahmin edilirken, yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan tarihi Selimiye Camii ve taş köprüleri gözden kayboldu.Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.Trafik polisleri, kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis sebebiyle Selimiye Camii, tarihi Tunca ve Meriç Köprüleri kısmen gözden kayboldu. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, öğleden sonra kentte en yüksek hava sıcaklığının 14, gece ise en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor.