08.05.2017 15:57:44

Edirne'de yıldırım isabet eden çoban öldü

Edirne'de yıldırım isabet eden çoban öldü.

Alınan bilgiye göre, İlyas Usta Caddesi, set boyu mevkisinde hayvan otlatan Ali Üğüdüler'e (53) yemek hazırlığı yaptığı sırada yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üğüdüler'in öldüğünü belirledi.

Ölen kişinin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





