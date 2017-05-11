11.05.2017 18:06:10

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları İle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 14 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 25 adet Ecstacy, satışa hazır 395 adet fişek halinde daralı ağırlığı 137,21 gram bonzai ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.F, K.Z, ve H.Y, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



