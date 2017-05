11.05.2017 16:12:55

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, ev, iş yeri ve araç aramalarında, çok sayıda uyuşturucu hap, bonzai, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Edirne'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, ev, iş yeri ve araç aramalarında, çok sayıda uyuşturucu hap, bonzai, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kıyık semtinde durdurulan bir araç içerisinde, yaklaşık bir buçuk kilo sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcu S.T. ve H.Ç. isimli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri H.Y, Y.A ve M.E isimli şahısların ülkeye soktuğu, H.Y isimli şahsın ise ülkeye sokulan uyuşturucunun kendisine ait olan kısmını kent genelinde içici tabir edilen şahıslara sattığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti. Eş zamanlı operasyonlarda, H.Y, Y.A ve M.E isimli şahıslar yakalanırken, şüphelilerden Y.A ve M.E isimli şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, H.Y isimli şahısın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde ülke genelinde sokak satıcılarına yönelik olarak kent genelinde toplam 77 personelin katılımı ile 13 şahsın yakalanmasına yönelik 14 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli şahıs yakalandı.Polis ekiplerince, M.F isimli şahsın ikametinden 25 adet ecstacy, 50.59 gram sentetik kannabinoid satışa hazır halde 365 fişek halinde daralı ağırlığı 132,38 gram gelen sentetik kannabinoid ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen toplam bin 695 TL ele geçirildiği belirtildi. R.V isimli şahsın ikametinden ise 29 fişek halinde daralı ağırlığı 4.83 gram gelen bonzai, D.C isimli şahsın ikametinden de 1 adet kuru-sıkı tabanca, Z.K isimli şahsın ikametinden 20 adet cinsel içerikli hap ele geçirildiği öğrenildi.Şüphelilerden, M.F. ve K.Z. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde bir gün sonra ülke genelinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Edirne'de 120 personelin katılımı ile 11 sabit noktada yapılan uygulamada, 501 şahsın sorgulandığı, 501 şahıs, 169 araç ve 27 iş yerinin arandığı, 1 el yapımı tabanca, 3 adet Yivsiz Av tüfeği, 8 adet 9 mm. çapında fişek 1 adet bıçak, 1 fişek halinde bonzai ele geçirildiği belirtildi.