09.05.2017 17:15:55

Edirne'de uluslararası öğrenciler fidan dikti

Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrenciler tarafından fidan dikimi gerçekleştirdi.

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Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrenciler tarafından fidan dikimi gerçekleştirdi.Orman İşletme Müdürlüğünün desteği kapsamında, 'Uluslararası Öğrenciler Türkiye'ye Değer Katıyor' sloganı ve 'Edirne'de Bir Dikili Ağacım Olsun' sloganı eşliğinde Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz şehitler yolu kenarına eğitim gören uluslararası öğrenciler tarafından 200 adet mavi servi fidanı dikildi. Uluslararası öğrencilerin fidan dikme etkinliğinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da öğrencilerle birlikte fidan dikti."Öğrencilerin bir dikili ağaçları olsun"Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı konuşmada, "Buradaki uluslararası öğrencilerin Trakya Üniversitesi'nde bir dikili ağaçları olmasını istedik ve bu anlamda böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimizle beraber bu etkinliği düzenliyoruz. İstiyoruz ki bir dikili ağaçları olsun Türkiye'de, Trakya Üniversitesi'nde. Burada eğitim görecekler. Burayı bitirdikten sonra benim orada bir dikili ağacım vardı, burada eğitim görmüştüm demelerini pekiştirmek anlamında bu etkinliği planladık. Değerli Orman Müdürümüz fidanları sağladı. Burasının kazımı konusunda bize yardımcı oldu. Kendisine de bu etkinliğe verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.200 adet fidan dikildi'Daha iyi bir dünya için etkinliği gerçekleştirdiğini belirten Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Trakya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Şentürk, "Burada uluslararası öğrencilerle beraber 200 adet fidan dikecekler. Bizler Edirne'de bulunan uluslararası öğrencilerimizle, 'Uluslararası Öğrenciler Türkiye'ye Değer Katıyor' sloganı ve 'Edirne'de Bir Dikili Ağacım Olsun' sloganı eşliğinde Orman İşletme Müdürlüğümüzün de destekleriyle birer fidan dikelim istedik. Öğrencilerimizde bize destek verdiler bu konuda. Daha iyi bir gelecek için, daha iyi bir dünya için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bugün burada 200 adet mavi servi fidanı dikilecek. Rektörümüze ve Orman İşletme Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.