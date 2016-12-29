29.12.2016 20:52:19

Edirne'de tek katlı binada çıkan yangın korkuttu

Edirne'de, tek katlı bir binada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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Edirne'de, tek katlı bir binada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.00 sıralarında Edirne Merkez Babademirtaş Mahallesi Salı Tekke Sokak'ta bulunan tek katlı bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çatısı alev alan yangın, tüm binayı kapladı. Çevredekiler büyük korku yaşarken, ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri tedbir amaçlı güvenlik önlemi alırken, 112 acil sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile başka bir binaya sıçramadan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında, tek katlı bina içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.