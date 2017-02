23.02.2017 13:18:39

Edirne'de Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yıl dönümü kutlanacak

Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 9'uncu yıl dönümü, Edirne'de de kutlanacak. Programın Edirne Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirileceğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kosova halkının her zaman yanında olduklarını söyledi.Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ile Edirne'de faaliyet gösteren Kosovalı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin işbirliğiyle düzenlenecek olan kutlama programına Edirnelilerin yanı sıra Kosova'dan birçok bürokrat, siyasetçi ve iş adamı da katılacak. Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 9'uncu yıldönümü etkinliği 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'da Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.Tiyatro ve folklor gösterilerinin düzenleneceği gecenin sunuculuğunu Yusuf Emin yapacak. Gecede Kosovalı TRT Sanatçısı Ergin Karahasan da sahne alacak.Onurlu bir direniş örneği göstererek bağımsızlıklarını kazanan Kosova halkının her zaman yanında olduklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Türkiye ile Kosova arasında, siyasi ve ticari ilişkilerin yanı sıra çok derin kültürel bağlar vardır. Her iki ülkede yaşayan ailelerin bir diğeriyle akrabalık bağları vardır. Kosova, Türkiye için; Türkiye de Kosova için çok önemlidir. 9 yıl önce gösterdikleri var oluş mücadelesiyle bağımsızlığını kazanan Kosova halkının her zaman yanındayız" dedi.