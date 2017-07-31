31.07.2017 22:27:30

Edirne'de Jandarmadan sahil bölgesinde huzur operasyonu

Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezinin güzide tatil bölgelerinden biri olan Erikli sahilinde, jandarma tarafından huzur operasyonu düzenlendi.



Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde önümüzdeki hafta düzenlenecek olan ve bir çok ünlü sanatçının da katılacağı Trakya Fest isimli müzik festivali öncesi, bölgede sahte içki satılacağı yönünde duyumlar alan jandarma ekiplerince, sahilde bulunan 25 işletme, 6 otel ve 23 günübirlik kiralanan evde, narkotik köpeklerinin de katılımıyla denetim yapıldı.



Ayrıca Erikli Sahili giriş ve çıkışına kurulan kontrol noktalarında da denetim yapan ekipler, 560 araçta arama, bin 250 kişi hakkında da GBT sorgulaması yaptı. Denetimler sırasında bir eğlence mekanı sahibi, jandarma ekiplerini görevini yaptırmaya direnmeden dolayı gözaltına alınırken, bir iş yerine ise, kapalı alanda sigara içirilmesinden dolayı cezai işlem uyguladı.



Yapılan denetimde çeşitli araç ve kişiler ile işletmelere toplamda 35 bin 900 TL para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin denetimlerinin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.





