03.03.2017 15:27:23

Edirne'de FETÖ/PDY soruşturmasına 190 tutuklama

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Edirne'de toplam 190 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Edirne'de toplam 190 kişinin tutuklandığı bildirildi.Edinilen bilgiye göre, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında, Edirne'de 190 kişi tutuklandı. 240 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken toplam 838 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.