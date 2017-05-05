06.05.2017 13:42:55

Edirne'de FETÖ/PDY soruşturması

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3. sınıf emniyet müdürü tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda daha önce görevinden ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü A.E. gözaltına alındı. Şüphelinin "ByLock" kullandığı belirtildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.