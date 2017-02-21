21.02.2017 16:00:37

Edirne'de çiftçilere ahırlarını mera kenarına taşıma fırsatı doğdu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürü Orhan Sarı, arazi toplulaştırma kapsamında hayvancılık yapmak isteyenlere mera kenarında ahır yapma imkanı sunulacağını söyledi.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürü Orhan Sarı, arazi toplulaştırma kapsamında hayvancılık yapmak isteyenlere mera kenarında ahır yapma imkanı sunulacağını söyledi.Edirne'de köylerde yaşayan çiftçiler, arazi toplulaştırma hakkında bilgilendiriliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürü Orhan Sarı, şube müdürleriyle Havsa ilçesinde arazi toplulaştırma ihalesi yapılan Taptık köyünde çiftçilerle bilgilendirme toplantısı yaptı."Mera kenarına ahır yapılabilecek"Süloğlu, Lalapaşa ve Havsa ilçelerinde 3 yıl sürecek arazi toplulaştırma kapsamında ziyaretler gerçekleştiren Sarı, Taptık köyünde yaptığı açıklamada arazi toplulaştırmasının faydalı olduğunu belirterek, "Çiftçilerimize toplulaştırma kapsamında mera kenarından ahır yeri bırakacağız. Mera kenarında hayvancılık yapmak isteyenler bundan faydalanabilecek. Örnek, 'Adamın 3 dönüm yeri var ama mera kenarında değil. Fakat adam hayvancılık yapmak istiyor. Ahır yapma şartıyla biz o adama 3 dönüm mera kenarından yer vererek hayvancılık yapmasını sağlayacağız" dedi.