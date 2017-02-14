14.02.2017 16:45:26

Edirne’de 97 kaçak yakalandı

Edirne’de yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 97 kaçak yakalandı.

Ajanslarda yer alan habere göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye Köyü ve Meriç İlçesi'ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 97 kaçağı yakaladı.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla Meriç'te yakalanarak gözaltına alınan 32 yaşındaki H.K. ve 48 yaşındaki M.L.S. ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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