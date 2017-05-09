09.05.2017 18:35:14

Edirne'de 12 sığınmacı ve kaçak yakalandı

Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan 12 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri il merkeze bağlı Yenikadın ve Sarayakpınar köylerinde Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye ve Fas uyruklu 12 kişi tespit etti.

Yakalanan sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.





